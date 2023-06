Quand les médecins retraités remettent la blouse

Jean a 70 ans et Jacques en a 73. À la retraite, ils reprennent du service une à deux demi-journées par semaine. Dans ce cabinet, tous les médecins sont retraités. Ils ont créé une association et s’arrangent entre eux pour les plannings. Pour l'instant, il y a neuf médecins, dont un pédiatre. Ils s'organisent par des vacations de quatre heures. Un enfant est arrivé sans rendez-vous au cabinet. Un médecin a pu le recevoir tout de suite. Normalement, pour avoir un rendez-vous chez le docteur, c'est très compliqué. En lien avec l’hôpital, la ville a imaginé ce dispositif qui sera expérimenté pendant deux ans. L’objectif est de prévenir les déserts médicaux, avec différentes mesures. Le cabinet n'espère pas avoir de patientèle régulière, mais soulager au quotidien professionnels et malades. Dans cette ville, 5 000 habitants n'ont pas de médecin traitant. Régulièrement en contact avec de jeunes professionnels, ces praticiens ont cependant quelques lacunes en informatique. En septembre, d'autres retraités devraient rejoindre le dispositif. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.M. Lucas, A. Vassé