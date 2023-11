Miss France 2024 : quand les 30 candidates découvrent la forêt amazonienne

Départ immédiat pour l'aventure. Les Miss troquent leurs écharpes contre des gilets de sauvetage. Direction la forêt amazonienne, en faisant la course entre pirogues. En remontant le fleuve Kourou, la forêt devient de plus en plus dense. Tenues de circonstance et bottes obligatoires pour observer des arbres multi-centenaires atteignant 60 mètres de hauteur. Elles découvrent l'Amazonie, mais pas question de perdre de vue l'objectif. "Quelle sera la candidate potentielle qui pourra, durant toute une année Miss France, s'adapter à des milieux inconnus ?", confie Cindy Fabre, présidente du concours. Quand on n'a jamais dormi à la belle étoile, monter son hamac n'a rien d'évident. À ce jeu, c'est la locale, Miss Guyane, qui gagne. Ces expériences, les candidates ont quelques minutes pour les partager entre elles, avant de repartir par petits groupes dans la peau de soigneuses dans un refuge pour animaux sauvages. C'est l'occasion d'apprendre, faire le plein d'énergie et se préparer à défiler avant la grande soirée à l'issue de laquelle une seule deviendra Miss France. TF1 | Reportage N. Pellerin, N. Clerc