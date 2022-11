Quand les motards escortent un ado

Au soleil couchant, se pourrait être un rassemblement de motards comme il en existe des centaines dans le pays. Mais sur le parking d’une zone commerciale d’Avignon (Vaucluse), les membres du Lag Spirit se sont donnés rendez-vous avec une mission particulière, à savoir la lutte contre le harcèlement scolaire. "On va rouler jusqu’à Carpentras, devant un collège ou Théo est scolarisé", dit Yul, l’un des motards. Qu’ils soient encore actifs ou retraités, 80% des membres de cette association sont des gendarmes ou policiers, et quand ils enfourchent leurs gros cylindrés, c’est pour faire du bruit contre le harcèlement scolaire. Cela fait longtemps que Théo a perdu le sourire en étant victime de harcèlement dans son école disait son parrain, mais au fil des discussions, ce jeune va s’ouvrir et prendre la direction d’un parc de la ville pour y faire un goûter, escorté par ses anges gardiens. Pour Eva, une jeune motarde, cette méthode a bien marché, et le harcèlement dont elle était victime a vite cessé. Tous espèrent que le résultat sera le même pour Théo, et si le problème continue, il n’aura qu’à appeler et toute la bande reprendra la route pour lui. TF1 | Reportage M Perrot, S. Fargeot