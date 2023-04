Quand les murs prennent vie

Elles se découvrent sous des mains géantes qui vont venir la croquer, la découper, et même la chiffonner. Ces illustrations en lumière insufflent une vie aux pierres monumentales de la gare de Lille pour un spectacle éblouissant. "Ça chatouille dans le cœur", "c'est très romantique avec un côté assez féerique", nous confient les visiteurs. C'est une balade nocturne qui propose d'entrer dans un univers de couleurs. Les bâtiments sont décortiqués et grignotés comme c'est le cas d'un recoin de l'opéra en rouage. En tout, une dizaine de lieux sont métamorphosés provoquant de belles émotions aux passants. Et ils n'hésitent pas à préciser que cela fait du bien au moral. Pour en arriver à une telle prouesse artistique, des techniciens ont installé des containers un peu partout dans la ville. À l'intérieur, des projecteurs géants surpuissants qui viennent diffuser le travail des artistes, inspirés par les bâtiments. Pour cette première soirée, la vidéo mapping a attiré plus de 150 000 personnes dans la ville. Le festival va parcourir les Hauts-de-France pour animer d'autres villes, et ce, jusqu'en octobre prochain. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Agirbas