Mille-feuille administratif : quand les normes dépassent les bornes

C'est sans doute le geste le plus facile du bricolage : changer une ampoule. Pourtant, dans une mairie, c'est impossible, à moins d'avoir passé une formation. Et ce n'est pas tout, il y a aussi une petite subtilité, la règle n'est pas la même selon le type d'ampoule que vous manipulez. Une certification est aussi indispensable pour cet autre geste pas trop technique du quotidien : débrancher la machine à laver. "Les normes succèdent aux normes et les anciennes ne disparaissent pas toujours", affirme Emmanuel Fraud, maire (SE) de Livré-sur-Changeon (Ille-et-Villaine). La preuve par l’image, c’est l’épaisseur du code du travail : 3 818 pages. Ou celle du code de commerce : 3 535 pages. Des livres qui grossissent un peu plus chaque année. Depuis 2002, le code du commerce s'est épaissi de 364%, celui sur l’environnement de 653%. Une inflation de normes qui coûte chaque année 60 milliards d’euros aux entreprises. Mais toutes les normes ne sont, bien entendu, pas si absurdes. Certaines même sont indispensables, par exemple, les très nombreuses règles qui garantissent la sécurité des jardins d’enfants. TF1 | Reportage N. Gandillot, K. Gaignoux, K. Moreau