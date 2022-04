Quand les nouvelles adresses tournent au combat de rue en Dordogne

À Peyzac-le-Moustier (Dordogne), depuis plus d'un an, les lieux-dits ont été rebaptisés avec des noms de rue. Et ce changement ne plaît pas à certains habitants. "Ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de ce que nos ancêtres nous ont transmis et ce que nous, on voit transmettre à nos enfants", confie Joëlle Riche. Selon elle, il n'y a eu aucune concertation. Avec deux autres habitants de la commune, ils ont monté un collectif. Il est difficile de s'habituer à ces nouveaux noms quand on parle de lieux où on a passé parfois toute une vie. D'ailleurs, Didier Veyret nous a confié que parfois, on leur demande des rues et ils ne connaissent même pas le nouveau nom. "On continue à utiliser les lieux-dits parce que nous, on a gardé ces noms-là", précise-t-il. Dans ce combat de rues, quelques panneaux ont été arrachés et remplacés par des affichages provisoires. Pour le maire de Peyzac, par contre, plusieurs lieux-dits avaient les mêmes noms, il valait donc mieux tout changer pour faciliter le travail des secours. Pour respecter cette obligation 350 000 voies ont désormais une adresse précise, soit plus de trois millions de foyers et d'entreprises dans l'Hexagone. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier