Quand les odeurs de crottin de cheval provoquent une querelle de voisinage

Après le chant du coq et les cloches d'église, ce sont désormais les odeurs des crottins de cheval qui dérangent le voisinage à la campagne. Installée il y a quelques années dans un village de l'Aude, une Anglaise a décidé de porter plainte pour nuisance olfactive. Huissier et conciliateur de justice, les procédures s'enchaînent. De son côté, le propriétaire des percherons ne comprend pas où est le crime. Pour le maire, il est difficile d'apaiser le conflit.