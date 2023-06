Quand les panneaux rendent la route dangereuse

Difficile de les compter tous, tant ils sont nombreux et différents, au point de se rendre quasi-incompréhensibles. Des panneaux de signalisation affichent 90 km/h, puis 70 km/h, mais seulement à certaines heures de la journée. L’indication est si petite qu’il est nécessaire d’arrêter l’image pour la comprendre. La voie de gauche est réservée du matin au soir au covoiturage, de quoi y perdre son Code de la route. Pour le conducteur, le sentiment d’un grand flou. Avec un tel enchevêtrement de signalisations sur une dizaine de kilomètres à peine, on ne sait plus quelle vitesse adopter, et à quel moment de la journée. Lancées en 2021 par l’Eurométropole de Strasbourg, ces règles de circulation devaient permettre de désengorger un axe emprunté quotidiennement par 150 000 véhicules. Des changements sont attendus impatiemment. Pour les associations, trop de panneaux rendent forcément l’information difficile à décrypter. Depuis la mise en place des panneaux aux horaires différenciés sur cette autoroute urbaine, l’une des plus empruntées du pays, la circulation a très peu diminué, à peine 10%. TF1 | Reportage P. Vogel, A. Jurquet, L. Claudepierre