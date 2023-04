Quand les petites pièces se transforment en bons d'achat

Dans un pot en verre de pâte à tartiner, il y a des centaines de pièces. Carine vient dans un supermarché tous les mois. Avant de faire ses courses, elle a vidé ses poches et conservé précieusement les petites pièces jaunes. Ensuite, elle vide son pot contenant les pièces dans la machine spéciale. Le tri se fait automatiquement. Le montant s'affiche sur l'écran et la somme devient des bons d'achat. Ce vendredi, les tickets affichent 4,18 et 29,47 euros. Et c'est ce que font également des retraités qui bénéficient de 9,47 euros de bon d'achat. Par ailleurs, la machine prélève des intérêts, soit 10%. Mais c'est pratique et ça marche. Avec l'augmentation des prix, les utilisateurs sont de plus en plus nombreux. A noter que le bon est valable dans tout le magasin et les clients ont un mois pour l'utiliser. Le couple de retraités s'est acheté des fraises avec leur bon d'achat ce vendredi. En outre, des machines comme celle-là, on en compte 1 000 un peu partout sur le territoire. Reportage > TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier