Quand les piscines deviennent gratuites

Depuis trois jours, à l’heure de l’ouverture, c’est l’affluence des grands jours devant cette piscine. Pas besoin d’un ticket, seul un passage aux vestiaires est obligatoire. De quoi réjouir les nombreux baigneurs. Jusqu’à 300 personnes peuvent gratuitement profiter de deux bassins à 29 degrés ici, comme dans les cinq autres piscines de Marseille (Bouches-du-Rhône). Mais la mesure a un coût pour la mairie : entre 60 000 et 80 000 euros, selon Sébastien Jibrayel, l’adjoint chargé des sports. Avec la canicule, tous redoutent la chaleur. Alors une carte en ligne recense les îlots de fraîcheur. Cela implique les parcs, les jardins, mais aussi les fontaines à eau. Sous 30 degrés à seulement dix heures, sportifs aguerris ou simples promeneurs, l’arrêt est incontournable. Certains regrettent même qu’il n’y en ait pas plus. Un peu plus loin, la grille de la plage des Catalans est désormais ouverte 24h/24. Toutes ces mesures restent en vigueur jusqu’à la fin de l’épisode caniculaire. TF1 | Reportage E. Binet, N. Carme