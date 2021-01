Les plats des restaurateurs au supermarché

Dans un bac, placé juste devant l'entrée d'un magasin à Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme), les restaurateurs déposent leurs petits plats, tous au même prix 9,90 euros. Cela pour susciter la gourmandise de quelque 600 clients quotidiens du magasin. Les plats ne sont pas tous installés que déjà les premiers clients viennent choisir leur repas du jour. Certaines personnes ont découvert l'existence de tel ou tel restaurant à travers leurs plats. Un peu plus tôt dans la matinée, dans sa cuisine, Geoffrey a retrouvé le plaisir simple du beurre qui crépite et des poêles qui chauffent. Ce vendredi, il prépare 40 portions de grenouilles à la persillade. Chaque plat est ensuite mis sous vide puis étiqueté avec un conseil de préparation. Et pour tous les restaurateurs, c'est désormais la même satisfaction. Ils vendent plus en magasin que directement à emporter dans leur restaurant. A présent, les restaurateurs travaillent à l'unisson. Dans le magasin, l'intégralité des ventes est reversée à chaque restaurateur pour un succès immédiat. Depuis un mois et demi, cette initiative a permis de vendre plus de 1 500 plats de restaurateurs de Châtel-Guyon.