"On a bondi du lit" : quand les policiers d'élite se trompent de maison

De l’opération, il ne reste aujourd’hui que cette porte explosée. Un menuisier est là pour la remplacer, mais Pierre, lui, se souvient précisément de chaque seconde, dès six heures, mardi matin. "Il y a eu quatre déflagrations très rapprochées. Ça nous a réveillés. On a bondi du lit, on a couru pour arriver dans le salon. Et c’est dans le salon qu’on a été intercepté par ces hommes en noir, cagoulés, masques… et tout l’équipement", raconte-t-il. Pendant que Pierre et sa femme sont immobilisés, une vingtaine d’hommes de l’Office anti-stupéfiants, accompagnés du RAID, fouillent la maison. Très vite, ils se rendent compte de leur erreur. "On s’est trompé d’adresse", a entendu Pierre. À Guignen (Ille-et-Vilaine), commune d’apparence paisible, l’histoire fait parler et interpelle les habitants. Néanmoins, le couple de retraités ne veut pas incriminer les policiers. Ils préfèrent rester philosophes. "Le souvenir que l’on a, c’est qu’on s’est réveillé de bonheur et qu’après, on a vraiment bien rigolé pendant toute une journée", confie encore le retraité. De son côté, le parquet de Rennes précise que la personne qui était recherchée a bien été interpellée au final. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau