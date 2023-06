Sauvetage à distance : quand les pompiers prennent le contrôle de votre téléphone

Dans un centre opérationnel, les pompiers reçoivent plus de 1 000 appels par jour. Quand il est difficile pour eux de comprendre exactement le problème, ils ont maintenant une solution. Un lien va leur permettre d'accéder à la caméra du téléphone. Pour un homme qui vient d'appeler les urgences, la vidéo a été une aide précieuse. En moyenne, les pompiers se servent de cet outil quatre à cinq fois par jour. Ce sera sûrement beaucoup plus cet été pendant la période des feux de forêt. Pour tester le dispositif, nous simulons un départ de feu. "La végétation est pas mal boisée et il y a légèrement une petite brise", décrit le pompier au téléphone. En effet, si "la personne a du mal à nous donner l'ampleur et la virulence, grâce à la caméra, on va voir la fumée, si elle est épaisse et s'il y a du vent sur zone", explique le commandant Olivier Heuse. Ce logiciel n'est pour l'instant utilisé que dans les Alpes-Maritimes. D'autres départements pourraient commencer à s'en servir dans les mois qui viennent. TF1 | Reportage A. Flieller, C Guérard, D. Laborde