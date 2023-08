Haute-Garonne : quand les pompiers sauvent des moutons de la noyade

Près de 74 moutons traversent la Garonne. Ils se laissent porter par le courant, escortés par les pompiers. C'est l'éleveur qui les a trouvé coincés au milieu des eaux lundi après-midi. Il a donc appelé les secours. "Ils étaient bloqués là. Et vu la montée de l'eau, ils se sont faits surprendre et ne pouvaient pas repartir", explique Michel Philippe. L'opération orchestrée par les pompiers a duré plus de cinq heures. En file indienne, rassurées par les agriculteurs, les bêtes ont nagé jusqu'à la rive. Elles avaient rejoint un îlot alors que le niveau de la Garonne était bas. Après de fortes pluies ce week-end, elles se sont fait surprendre par la rapide montée des eaux, une intervention périlleuse et assez rare. "C'est quand même des interventions plutôt insolites dont on parle après, en se souvenant qu'on a fait ce type d'intervention", lance le capitaine Jérôme Chialva. Les brebis profitent maintenant d'un peu de tranquillité. En six ans, c'est la deuxième fois que les bêtes de cet éleveur s'offrent une petite leçon de natation. TF1 | Reportage P. Mislanghe, F. Guinle, J. Thirion