Quand les poules ont des roues

Elle passe presque inaperçue. Pourtant, c’est une maison pas comme les autres. Julien Gaud la déplace régulièrement. Il s’agit d’un poulailler mobile acheté 40 000 euros. Ancien salarié agricole en Suisse, Julien s’est lancé dans cet élevage original en 2020. Désormais, il possède trois bâtiments sur un terrain de plus de deux hectares à Vétraz-Monthoux (Haute-Savoie). Ce poulailler est autonome en énergie grâce à des panneaux solaires. En plein air, les poules gambadent. Les basses-cours sont déplacées tous les mois afin de garantir de l’herbe toujours fraîche. À cause de la grippe aviaire, le parcours des poules est plus restreint, mais cela ne les empêche pas de produire environ 700 œufs chaque jour. Ces derniers sont ensuite triés, calibrés et datés. Tous les matins, l’agriculteur approvisionne le distributeur automatique de sa commune. À 3,30 euros la boîte de six, les clients défilent. Des œufs frais, Julien en livre également à une trentaine de restaurants et d’épiceries. Il est parfois à court de stock... c’est aussi ça la rançon du succès. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand