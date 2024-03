Quand les récupérateurs d’eau deviennent indispensables

Cécile vient de faire un achat utile : 200 euros pour un récupérateur d’eau de pluie de 500 litres. Une précieuse ressource, car dans le département, il est interdit d’arroser ou de remplir sa piscine à l’eau courante. Faire face à deux ans de sécheresse historique dans des Pyrénées-Orientales… les dégâts sont bien visibles. Il suffit de regarder l’Agly. En cette saison, l’eau devrait couler à flots. Aujourd’hui, le cours d’eau est à sec. L’eau devient rare. Les consommateurs se ruent sur les récupérateurs d’eau de pluie. Ce magasin spécialisé l’a bien compris. Toute une gamme y est fièrement exposée. Les ventes de récupérateurs d’eau ont doublé en un an seulement. Même les communes s’y mettent. À Elne, le maire en a positionné dans tout le village. Ces restrictions durent depuis plus d’un an, et cela devrait continuer toute l’année. Malgré de récentes pluies, les Pyrénées-Orientales sont toujours au stade de crise, le plus haut seuil d’alerte dans l’Hexagone. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier