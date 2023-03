Quand les robots s'invitent à la ferme

On le croirait tout droit sorti d’un film de science-fiction. Bus est le robot agricole de Linda Le Pottier, son nouveau collègue depuis quelques mois. Sa mission : nettoyer la litière. Un travail jusque-là manuel, une vraie corvée. Et cela ne supprime aucun emploi. Sans regret, Linda a donc troqué la binette pour la tablette. Un progrès pour Linda qui coûte entre 20 000 et 30 000 euros. Le plus dur pour l’entreprise qui commercialise le robot, c’est de convaincre les éleveurs. Si la filière avicole en est à ses débuts, la robotisation se déploie dans tout secteur : un robot inspecteur pour détecter les maladies sur les cultures, un autre désherbeur, ou encore le robot laveur dans les porcheries pour nettoyer les box. Mais le plus développé en la matière, c’est sans doute le robot de traite. Chez ce concessionnaire, huit éleveurs sur dix se tournent désormais vers les robots. Mickaël et Armelle ont récemment sauté le pas. Impensable aujourd’hui de faire machine arrière. Les animaux, en tout cas, se sont déjà bien adaptés à cette agriculture du futur. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, R. Cann, M. Pirckher