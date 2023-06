Quand les roses font le mur

Elles font ce qu'elles veulent, où elles le veulent et quand elles le veulent. Les roses trémières fleurissent sans crier gare à tous les coins de rue ou au beau milieu de la route. C'est une fleur emblématique de la côte atlantique. Pour beaucoup, elle évoque la belle saison et les vacances. La rose trémière est vagabonde. Au gré du vent et des insectes qui déplacent ses graines, elle se retrouve au pied d'un mur ou chez le voisin. Mais attention, elle ne pousse qu'à certaines conditions. "Ce qu'il lui faut, c'est la chaleur et très peu d'eau. Donc, elle se débrouille vraiment toute seule. C'est vraiment une plante formidable", explique un habitant. Michel en a justement une qui a poussé au beau milieu de ses graviers. Dès que les fleurs sont fanées, il récupère les graines pour les ressemer. Il y en a pour tous les goûts, tant les couleurs varient d'une fleur à l'autre. Il suffit de flâner dans les rues vendéennes pour admirer le spectacle qui dure jusqu'à septembre. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche