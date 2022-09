Quand les services publics viennent à vous

Cela fait des mois que Dominique cherche à comprendre. Il devrait bientôt toucher sa retraite, mais il lui manque encore des trimestres. Incompréhensible pour ce boucher qui travaille depuis ses 16 ans. Il a déjà appelé plusieurs fois la Caisse de retraites sans obtenir d'explication. Marlène, agent France services, appelle directement la Caisse de retraites. En cinq minutes, Dominique à la réponse à sa question et il n'a pas eu besoin d'aller bien loin de chez lui. Au même endroit, il est possible de régler les problèmes fiscaux, d'actualiser le Pôle emploi ou de faire une demande d'allocation familiale. Les agents sont polyvalents. Pour accompagner les administrés, près de 2 400 maisons France services ont été lancées ces dernières années. Là où il n'y en a pas encore, des dizaines de cars sillonnent le territoire. L'objectif est d'aller au contact des personnes les plus isolées. D'ici la fin de l'année, une centaine de nouvelles maisons France services devraient encore voir le jour. TF1 | Reportage M. Brossard, Q. Trigodet, S. Fortin