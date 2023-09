Quand les tags sauvages souillent nos villes

Passage incontournable des visites touristiques, la "Fresque des Lyonnais" a presque changé depuis quelques jours. Le mythique trompe l’œil de 30 ans était jusque-là épargné des graffitis. A ses pieds, les touristes sont mitigés : "ce n'est pas respectueux" ; "ça abîme l’œuvre originale". "Gone" signifie enfant en patois lyonnais. Mais hors de question de laisser le tag, la restauration prendra plusieurs semaines. Une plainte a même été déposée par l'auteur de la fresque. Des tags sauvages comme celui-ci fleurissent régulièrement dans ce quartier de Lyon (Rhône), au grand damne des habitants. Lutter contre ces tags sur le patrimoine est même devenu un combat pour certains. Édouard a lancé une pétition pour mieux protéger ce patrimoine classé par l'Unesco et 3 500 signatures ont été recueillies. Il envoie régulièrement des photos des dégradations à la mairie qui assure de son côté de faire le nécessaire avec un budget de 1,5 million pour le détagage. Les condamnations peuvent aller jusqu'à 30 000 euros d'amende et une peine de prison. TF1 | Reportage O. Couchard, P. Gardet