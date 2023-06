Quand les tortues reprennent le large

Premier pas dans le sable, parfois hésitant après des mois sans avoir vu la mer. Pour les quinze tortues ce jeudi, c'est le grand retour à l'océan, attendu avec impatience par les soigneurs. "C'est une grosse victoire, parce que quand on les voit arriver, c'est toujours dans l'incertitude. Et donc, c'est forcément toujours très émouvant de les voir repartir à l'eau", décrit l'une d'entre eux. Pour les escorter, rien de moins que les plongeurs de la gendarmerie et un public ému qui encourage chacune des tortues. "J'en avais les larmes aux yeux tout à l'heure", confie une femme. La plus rapide, c'est sans doute Nazaré, 37 kg. Retrouver échouée puis soigner à l'aquarium de La Rochelle comme une dizaine d'autres qui attendent encore de se rétablir. Souvent blessées ou en hypothermie, l'objectif, c'est de tout faire pour préparer les tortues au retour. Soins, séances d'UV... même le menu est adapté. Les plus curieux pourront continuer de suivre les animaux grâce à des GPS installés sur six d'entre eux. Leur parcours sera indiqué sur le site de l'aquarium, pendant au moins six mois. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Brousseau, A. Vieira