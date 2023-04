Quand les travaux pimentent la visite à Espelette

À peine arrivés dans le village, ces vacanciers sont pris de court. La rue principale d'Espelette est bouclée car la façade de cette maison menace de s'effondrer. Voiture ou piéton, il n'y a pas moyen de traverser. Pour accéder aux commerces, une déviation a été installée. Alors que la saison touristique débute à peine, les commerçants de la rue s'interrogent. Le détour de 50 mètres fait diminuer la fréquentation. "C'est vrai que ça fait moins de passages du fait du blocage de la rue", explique Karine Naulin, vendeuse de vêtements à Espelette (Pyrénées-Atlantiques). Sur décision des experts, un échafaudage est installé pour prévenir les risques d'effondrement. C'est un travail effectué sous le regard étonné des touristes et des habitants. Il y a une semaine, l'immeuble a été évacué et ses habitants ont été relogés. Depuis, la mairie tente de sécuriser les lieux et de limiter les conséquences sur la vie du quartier. La fermeture complète de la rue devrait durer au moins un mois. La mairie devrait ensuite mettre en place un passage pour les piétons. TF1 | Reportage A. Brousse, J. Rivarin