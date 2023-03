Quand les villages s'équipent plus vite que les villes

Au milieu de la campagne meusienne, ce village semble isolé, mais il est unique en son genre. Avec son smartphone, le maire ne cherche pas de réseau, il pilote les cloches du bout des doigts. Ici, les habitants disposent d'Internet très haut débit. Ici, un groupe apprend à acheter des billets de train. Depuis une dizaine d'années, les seniors ont droit à des cours d'informatique pour 30 euros par an. Les appels en visio, les mails, et même le graphisme, n'ont par exemple plus de secrets pour Anne-Marie, 75 ans. Il y a 20 ans, Bras-sur-Meuse a tout misé sur le développement d'Internet. Aujourd'hui, tout le monde est relié à la fibre, même les radiateurs sont en réseau. Dans un espace de travail partagé, plusieurs entreprises se sont implantées. Ici, la connexion est digne d'une grande ville. Jusqu'à 30 personnes viennent travailler dans le village, une aubaine pour les commerçants. La nouvelle génération profite aussi du haut débit. Les joueurs font parfois 25 km pour se retrouver ici. Les habitants ont aussi accès à des imprimantes 3D. Avec tous ces atouts, Bras-sur-Meuse a vu sa population augmenter de 40 % ces dernières années. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly