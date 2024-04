Quand les villes chassent les fuites d'eau

Mélanie et Jérémy sortent de leur camionnette un précieux instrument d'à peine quinze centimètres. "C'est un capteur qui écoute le son la nuit, qui va nous permettre d'entendre des bruits de fuite", explique Mélanie. Ils le fixent au cœur du réseau d'eau. Ce n'est que le début, au total, la métropole de Lille va installer 5 000 sondes pour faire la chasse au gaspillage. Il y aura cinq fois plus de sondes sur le territoire. L'investissement est de cinq millions d'euros. Les sondes se relient à une salle de contrôle. Chaque matin, elles indiquent à l'aide d'un code couleur les possibles pertes d'eau. Les chercheurs de fuites ont dans leurs attirails une sonde acoustique et un casque, on les appelle les "oreilles d'or". Aujourd'hui, 13% de l'eau est perdue. Avec ce déploiement de moyens, la ville espère faire baisser ce chiffre. L'objectif est d'économiser deux millions de mètres cubes chaque année sur les 95 communes de la métropole. C'est l'équivalent de 800 piscines olympiques. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier, M. Ragazzi