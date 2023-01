Quand l'État vend du mobilier Louis XVI à 40 euros

Une photo de mauvaise qualité, une mise à prix dérisoire, cette console de 1780, proposée 40 euros, a été vendue à 2 250 euros. Quatre mois plus tard, ce même meuble a été mis en valeur par une célèbre maison de vente aux enchères et cédé pour 13 000 euros. Au mois de juin dernier, à cause d'un déménagement, le château de Grignon, propriété du ministère de l'Agriculture, a été vidé d'une partie de son mobilier dans la précipitation. Une braderie qui tourne au fiasco. "Le problème est que le domaine n'a pas contacté le Mobilier national avant la vente, ce qu'il aurait dû faire. Le Mobilier national aurait vu que c'étaient des meubles très importants et aurait pu empêcher la vente", explique Didier Rykner, journaliste et historien de l'art. Comme celle de cet ensemble de sièges Louis XVI, œuvre d'un célèbre ébéniste, mis à prix à 170 euros, vendu à plus de 6 000 euros. La valeur estimée est au moins à 300 000 euros. Le préjudice est colossal et les responsabilités sont partagées. "Il y a, à la fois la responsabilité du ministère de l'Agriculture, mais en vrai, la responsabilité de l’État. Il ne faut pas se le cacher", affirme Didier Rykner. Les acquéreurs ont été contactés et des négociations sont en cours avec eux pour tenter de récupérer le mobilier bradé. TF1 | Reportage T. Misrachi, P. Bouffard