Quand l'été et l'automne se mélangent

Raisins, endives, tomates de Touraine… il y en a pour tous les goûts sur les étals à Chinon (Indre-et-Loire). Les dernières nectarines jaunes pour les nostalgiques de l’été et les légumes d’automne pour les plus impatients. Entre deux saisons, chacun se laisse guider par ses envies, presque plus que par les prix affichés. "En ce moment, tout est un peu cher" ; "Même si j’ai un petit budget, je ne regarde pas ça", lancent certains. Avec un grand soleil, mais cinq degrés au petit matin, chez Xavier Gousseau, boucher charcutier, la saison des barbecues est bel et bien terminée. "On se lance dans les plats d’hiver, les boudins blancs et les choucroutes", explique-t-il. "Ça fait longtemps qu’on n’a pas mangé de boudin, parce qu’il faisait trop chaud", confie une dame. Et au marché, il y a une chose qu’on trouve en toute saison : l’occasion de discuter et de plaisanter. "Le sourire et le soleil, ça change tout", témoigne une dame. Sans doute la meilleure recette pour apprécier l’arrivée de l’automne. TF1 | Reportage C. Madronnet, P. Schély