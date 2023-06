Quand l'intelligence artificielle nous protège

Montmartre, ses touristes, ses musiciens et un peu à l'écart, un groupe d'ingénieurs équipés d'un lidar. Il s'agit d'un super scanner. En quelques secondes, le Sacré-Cœur révèle ses secrets. Rassurez-vous, d'après les images, l'édifice ne menace pas de s'effondrer à cause de l’humidité. Cette conclusion a été rendue par une intelligence artificielle. C'est elle qui choisit les couleurs, pose le diagnostic. Pour qu'elle soit fiable, il a fallu l'entraîner. Nadine Buard et son équipe éduquent la machine en lui faisant scanner plein de matériaux différents, plus ou moins humide. Demain, leur équipement pourrait servir à identifier très rapidement les immeubles qui menacent de s'effondrer ou les forêts très secs, sensibles à un départ de feu. Dans les allées de VivaTech, l'intelligence artificielle se niche un peu partout, comme dans la tête d'un robot chien. Il est capable de se balader entre les trains en les filmant dans les moindres détails. Quelques allées plus loin, une autre intelligence artificielle, celle du géant Google capable, cette fois, de prédire les inondations. TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Merle, O. Cresta