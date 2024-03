Quand l'océan recule de plusieurs centaines de mètres

C'est le programme de la journée de Miguel Hourlier, pêcheur à pied, explorer les fonds marins et contempler cette immense marée basse. Au passage, il pêche des berniques et des bigorneaux, mais sur son chemin sur la plage des Sables-d'Olonne, il ne s'attendait pas à voir des déchets de plastiques. Les grandes marées rejettent sur la plage ces déchets apportés par la force du courant. La puissance des vagues a aussi brisé les fondations du remblai des Sables-d'Olonne. "On va combler avec du béton les cavités pour pouvoir renforcer le mur et faire en sorte qu'il se tienne, et éviter de créer aussi des effondrements sur la partie piétonne", affirme Steven Sarreau, directeur technique adjoint à la mairie des Sables-d'Olonne. Il faut être très rapide pour tout réparer à temps. Les marées sont vraiment surprenantes en ce moment. Elles montent très vite et elles repartent très vite. Cet après-midi, les pêcheurs devront rester vigilants car la marée sera encore forte avec un coefficient de 115. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec