Quand l'opticien, l'infirmier, et le kiné soulagent le médecin

Un simple rendez-vous obtenu en quelques jours... Chez François Courtiaud, opticien, il n'y a rien de plus banale pour faire contrôler sa vue. Le test de presbytie, c'est l'un des rares exemples d'examen partagé avec les médecins ophtalmologues et les orthoptistes. Pour Bertrand Fournier, infirmier libéral, l'intervention d'un médecin n'est pas toujours nécessaire, comme avec cette patiente victime d'une petite plaie à la jambe. "C'est une perte de temps pour nous et surtout pour le médecin", rapporte-t-il. Le même constat a été fait dans un cabinet de kinésithérapie, où certains actes simples pourraient être assurés directement. Ce nouveau modèle pourrait en tout cas répondre au manque de médecins dans certains territoires. Ça pourrait être une façon de fluidifier le système de santé actuel, même si certaines voix se lèvent pour réclamer davantage de médecins quoi qu'il en coûte. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre