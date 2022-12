Quand ma maison se transforme en crèche

Cela fait deux mois qu'il y travaille. Installer les éclairages, imaginer les paysages, Christophe adore ça. D'ailleurs, il n'y en a pas que dans son salon. Juste à côté, dans son hall d'entrée, il a reconstitué un désert. Cet Alsacien d'origine, installé depuis dix ans à Venasque (Vaucluse), s'est imprégné de la tradition provençale en fin d'année : faire visiter sa crèche, comme Michèle. Un peu plus loin à Violes, Michèle accueille justement ses amis pour leur présenter sa version 2022. Dans une pièce de sa maison, elle vient de finir son univers miniature de 25 mètres carrés, avec plus de 1 000 santons. Pour les visiteurs, c'est une plongée dans un autre monde. Michèle Gourjon a appris à faire la crèche avec sa mère quand elle était petite. Aujourd'hui, elle consacre trois semaines au mois de novembre pour rendre hommage à la culture provençale. Et cette année, elle a décidé d'innover en faisant une petite place à un nouveau santon, celui de Thierry, son mari. Preuve qu'il existe autant de crèches que de créchistes. Elles sont toutes différentes dans la région. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar