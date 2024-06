Quand mon commerçant remplit mon coffre

Venir en voiture pour faire ses courses au centre de Strasbourg peut vous coûter 35 euros pour trois heures seulement, de quoi faire fuir le consommateur. Il y a foule, mais viennent-ils encore se garer à proximité ? Un habitant nous raconte : "Je me gare un peu plus loin, et je marche". Mais après quelques heures de déambulation, on risque d'être chargé. Alors, la ville propose de nouveaux services, la livraison jusqu'à sa voiture. Il suffit d'une inscription, vous récupérez un numéro par SMS, et le tour est joué. Avantage non négligeable, c'est gratuit. La ville prend tout en charge. Un livreur récupère votre paquet chez le commerçant, pour le déposer à vélo à votre parking. Comptez 90 minutes entre l'achat et votre retour. C'est pour vous laisser le temps de dépenser un peu plus, y compris des produits frais. En fin d'après-midi, nous retrouvons Stéphane. Notre amateur de bougies vient récupérer son bien. L’expérimentation va durer trois mois, on sait alors si la proposition correspond à une vraie demande des consommateurs. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, K. Yousfi, E. Schings