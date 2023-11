Quand nos chers voisins nous font économiser de l'argent

Peux-tu me prêter ton fer à repasser, ta tondeuse, ou ta machine à coudre ? Entre voisins, ce genre de question n'est pas nouveau, mais avec l'inflation, elles sont de plus en plus fréquentes. Cette année, un voisin sur deux a même pu économiser jusqu'à 200 euros grâce à l'entraide. Puisqu'on parle de voisins solidaires, Edith vient prêter à Pascal son appareil à fondue. Pour elle, c'est du donnant-donnant : "Chacun n'a pas besoin d'avoir tout chez soi. Moi, je n'ai pas de machine à raclette, si j'en ai besoin, je sais où la chercher. On est au moins cinq dans l'immeuble". Où la chercher et où la demander, car Edith avait pu voir la requête de Pascal sur une conversation groupée, celle créée entre les habitants de l'immeuble. Aujourd'hui, plus besoin forcément de sonner aux portes pour demander. Plateformes, réseaux sociaux, et même des applications d'entraide entre voisins existent. Dans son immeuble, Pascal et ses copropriétaires ont même mis à disposition leurs outils dans le couloir. Boîte à outils, garde d'animaux, covoiturage... il y a toujours un voisin sympa pour dépanner. Sept Français sur dix disent entretenir de bonnes relations avec leurs voisins. TF1 | Reportage K. Yousfi, J. Roth, P. Vogel