Quand notre fléchette tombe à... Augan

Sacrée coup de chance, la pluie s'arrête quand nous arrivons à Augan. Un camion est stationné juste devant l'épicerie du coin. Pierre-Yves est un poissonnier ambulant, il a grandi ici. Nous le suivons pendant sa livraison. On arrive dans une épicerie associative qui est là depuis plus d'une dizaine d'années. Une fois la commande déposée, il repart pour le reste de sa tournée. Sur la place du village, au pied de l'église, cette bande de copains se retrouve tous les mardis à quatorze heures. Aujourd'hui, on a un petit peu changé leur programme, alors, ils tiennent à nous montrer leur campagne. Cette infirmière à la retraite est assez curieuse, elle aimerait voir le butin des pêcheurs. C'est un fruit du hasard, nous rencontrons un expert de la fléchette sur portable, Dominique Ridel. "Il y a un championnat national et mondial, je suis dans les dix premiers à chaque fois", lance-t-il. Notre fléchette à nous est un sacré exercice. Pour vous montrer une belle image, il faut aussi parfois donner de sa personne. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec, X. Baumel