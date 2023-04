Quand notre fléchette tombe à... Bœrsch

Nous prenons la route pour Bœrsch (Bas-Rhin). À peine arrivé dans la ville, Gilbert est catégorique, il faut absolument rencontrer son ami le boulanger. Installé à Bœrsch après avoir quitté Strasbourg (Bas-Rhin), la ville et ses turpitudes, Christophe Osbild emploie deux apprentis et une salariée. Le boulanger a trouvé ici son équilibre et une seconde famille. La boulangerie est centenaire, l’ancien four est toujours visible dans le mur extérieur. Désormais inutilisé, il reste un témoignage du passé. Après ce détour à la boulangerie, Gilbert nous tire par la manche pour nous emmener chez lui. Il tient à montrer son étonnante collection. Passionné de foot et de rugby, il possède des drapeaux de tous les pays. Il nous plonge immédiatement dans l’ambiance. Il a même récupéré l’ancien coq sur le toit de la mairie. Après sa visite, nous quittons l’une des plus petites villes du pays, car Bœrsch n’est pas un village. La présence des remparts lui confère le même statut que les grandes cités. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre