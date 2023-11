Quand notre fléchette tombe à Bourg-Lastic

Nous voici partis aux confins du Puy-de-Dôme et de la Corrèze. La commune, là voici Bourg-Lastic et son millier d'habitants. Lorsqu'une porte est grande ouverte, c'est presque une invitation. Jean-Louis est un mécanicien retraité et il vit aujourd'hui dans la même maison qui l'a vu naître. À cette époque, il n'y avait pas de clinique. S'il a été surpris par notre arrivée, c'est lui maintenant qui va nous surprendre. Il nous montre la moule du Chavanon. Nous voici partis à la rencontre de Daniel. Le retraité est plutôt à l'aise avec ses deux mains. Il fabrique des paniers et d'autres objets pour se détendre. "Ça passe le temps. J'aime mieux faire ça que regarder la télé", a-t-il affirmé. Le bijou de cet infatigable bricoleur est à l'abri, son tracteur. "Il est de 59 et il démarre", a-t-il dit avec fierté. Daniel s'en sert comme tondeuse. Une chose est certaine, s'il ne vendra jamais son véhicule, pour ce qui est d'un panier, il y a sans doute moyen de négocier. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive