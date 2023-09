Quand notre fléchette tombe à... Bouxwiller

La cité de Bouxwiller a connu des siècles de prospérité, et il reste des traces de ce prestigieux passé. Mais commençons par une terrasse et ce café d'habitués, la brasserie du Tilleul. Cela fait 30 ans déjà que Christiane est derrière son comptoir. Elle a quelque chose d'unique, ses perroquets parlent alsacien. En cette fin de canicule, on savoure entre voisins des températures plus clémentes. À table, des passionnés d'histoire et de patrimoine. Freddy s'improvise guide touristique. Une vingtaine de bâtiments déjà classés, un patrimoine remarquable protégé avec à chaque pâté de maisons sa surprise. La vitrine de cette demeure pourrait être celle d'une boulangerie, c'est un atelier d'ébénisterie. Dans cette maison, restaurée de la cave au grenier, une pièce monumentale a fait craquer Paul et Axelle quand ils se sont installés il y a cinq ans. Un escalier à vis sculpté dans un tronc de chêne de neuf mètres de long. Grâce à ces passionnés, Bouxwiller a décroché le label des Petites Cités de Caractère. TF1 | Reportage J. Rieg-Bovin, L. Claudepierre