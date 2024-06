Quand notre fléchette tombe à… Cerdon

À Cerdon (Ain), dès notre arrivée, nous tombons sur quatre drôles de dames. Toutes sont armées d'un arrosoir. Et depuis 30 ans, chaque année à la même période, elles se donnent une mission : arroser les fleurs du village. "Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent à Cerdon", dit Bernadette. Une ancienne cuivrerie du XIXe siècle est devenue un musée qui trône au centre du village. Gaston, ancien employé de l'usine est gardien de la mémoire de ce lieu, fermé il y a dix ans. "Je me souviens comme si c'était hier", déclare-t-il. Aujourd'hui, il revient ici pour montrer aux visiteurs un savoir-faire d'un autre temps. Après la visite du musée, partons à la recherche d'un endroit pour une pause-café bien méritée. Dans un ancien camion de pompier, l'association Le Cocon a créé un espace d'accueil pour les habitants du pays de Cerdon. On vient ici pour une boisson chaude, un accompagnement administratif ou des conseils, et une belle fromagerie, histoire de ne pas repartir les mains vides. TF1 | Reportage F. Chevallay, Q. Russell