Quand notre fléchette tombe à... Châlus

Nous voici partis pour le village de Châlus (Haute-Vienne). À 35 km au sud de Limoges, la commune compte un peu plus de 1 600 habitants. Dans la rue commerçante, nous faisons une première rencontre. Installée comme couturière, Karine Blomme réalise des retouches et recycle également des vêtements abîmés. Elle nous emmène découvrir le village et son histoire. Le collège est le seul établissement scolaire dans l'Hexagone à porter le nom de Pierre Desproges. Une décision du Conseil municipal dont faisait partie à l'époque cet habitant. À 92 ans, il se rappelle très bien de l'humoriste adolescent. Employé comme radio-électricien, Louis collectionne aujourd'hui les postes radios. Les plus anciens datent du début des années 30. Des passionnés comme lui, il y en a plusieurs dans le village. Mais certaines collections prennent plus de place que les autres. Le propriétaire de ce garage, lui, restaure des véhicules de pompiers. Un patrimoine qui se conjugue aussi avec l'histoire. En 1199, Richard Cœur de Lion est victime d'un tir d'arbalète au pied de château. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre