Quand notre fléchette tombe à.. Châteauponsac

Le hasard a choisi la petite ville de Châteauponsac, à 40 minutes de route de Limoges. Celle qui surplombe la vallée de la Gartempe, appréciée pour son point de vue, compte un peu plus de 2 000 habitants et une trentaine de commerces. Ici, le patron a fait de sa petite librairie-presse un lieu vivant. Parmi les clients qui s'y retrouvent, figure le gang des mères Noël, un petit groupe bien connu des habitants. Des décorations et des animations préparées plusieurs mois à l'avance, parfois dans le plus grand secret. Lorsqu'elle n'est pas déguisée, Héloïse Villenave-Gabaud a une autre passion, les bijoux et les accessoires de mariage que cette ancienne Parisienne fabrique puis expose dans sa boutique. Une campagne partout présente et un trésor vers lequel nous emmène Rebecca. Cet ancien prieuré du XIVe siècle dans lequel est exposé une collection d'objets archéologiques. Le lieu abrite également une collection d'objets de la vie quotidienne. Une authenticité qui fait tout l'intérêt du musée et tout le charme de la petite ville. TF1 | Reportage C. Parades, T. Gathy