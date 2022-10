Quand notre fléchette tombe à ... Cipières

Sur la place du village, quelques habitants prennent le café devant l'unique épicerie tenue par une jeune femme, Camille Isoardi, 22 ans. Ici, les habitants parlent de champignons et de chasse. "Les champignons, il n'y en a pas beaucoup. Hier, j'y étais et j'en ai trouvé que quatre", affirme Christian, un habitant de Cipières. Nous n'irons donc pas aux champignons, mais voir des moutons. Christian nous propose de le suivre chez son ami Gabi, qui habite dans une belle bergerie située à l'extérieur du village. Avec ses poules, ses moutons et ses lapins, il n'a pas le temps de s'ennuyer. "Je fais du bois, je nettoie, je remonte des murs, la toiture... Il y a toujours quelque chose à faire. Je ne m'ennuie pas, même si je suis à la retraite", rapporte-t-il. Christian tient absolument à nous faire rencontrer Lilette, mémoire vivante de Cipières. Elle a conservé précieusement ces quelques photos en noir et blanc, qui racontent l'histoire de son village. Chez Lilette, c'est un peu la deuxième place du village. Chasseurs, amis, familles, on s'y retrouve volontiers pour bavarder. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde, C. Guérard