Quand notre fléchette tombe à... Clohars-Carnoët

Découvrons ensemble cette commune du sud du Finistère, 4 300 habitants, son clocher du XVIIIe, sa mairie hostile, pas vraiment breton, mais ce qui attire notre attention, c'est le petit port de Doëlan. À bord de son vieux gréement, nous embarquons avec Didier, un gars du coin, ancien moniteur de voile. Cet amour du grand large, il le partage aujourd'hui en famille. Retour au port, où une dizaine de navires de pêche résistent encore. Nous découvrons un drôle de camion bleu, emblématique de Clohars-Carnoët. Et en matière d'énergie, on est bien servi. Dans quatre mètres carrés, Isabelle retourne ses crêpes, répond au téléphone, encaisse et sert les clients, sept jours sur sept, depuis cinq ans. Puis elle voyage, le reste de l'année. Place maintenant à la bande de rigolos. Une fois par an, ils célèbrent un vieux gréement, et c'est Josette qui mène la danse : "De voir les gens, leur sourire, de faire plaisir, la mer et tout ... c'est le paradis". L'occasion de danser et de se faire plaisir, mais jamais, au hasard d'une fléchette. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann