Quand notre fléchette tombe à... Couches

Couches (Saône-et-Loire) se trouve au Sud de la région de Bourgogne-Franche-Comté. C'est une commune de 1 500 habitants encerclée par les vignes. Les premières personnes que nous rencontrons sont en pleine inspection des feuilles. Les vendanges commencent dans dix jours. Nous allons voir un domaine où on s'active dans la cave. Il y a 10 000 bouteilles à remplir, mais Vincent prend le temps de nous faire visiter. Le jeune homme n'a que 26 ans et il est déjà propriétaire de l'affaire familiale créée par son arrière-grand-père. Parmi les sites à visiter à Couches, l'incontournable, c'est son château. Une forteresse du XIe siècle. Quatre tours, et étonnamment, peu de remparts. Frédéric connaît chacun des secrets du château, il en est le gardien. C'était autrefois la propriété des Ducs de Bourgogne. Pour le savoir, il faut regarder le toit. Frédéric nous raconte : "ça s'appelle technique vernissée. On voit le jaune, l'orange, le marron, le noir quasiment. Il y a cette petite tuile qui est verte. Quand elle change avec le soleil, elle peut devenir un peu bleutée". TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin