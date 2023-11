Quand notre fléchette tombe à... Granace

À 300 mètres d'altitude, Granace compte 93 habitants. Avec les Granacinchi, on n'est pas au bout de nos surprises. À côté de la terrasse, il y a le cours de gym. La salle et le matériel sont pris en charge par le maire de la ville Jean-Yves Leandri. Nous partons à sa rencontre. "Ici, c'est la vie. On a redonné vie au village. On a recréé un lien social", a-t-il affirmé. Cette vie, elle est revenue grâce à un relais de poste, une épicerie solidaire, un cabinet médical, sans oublier le restaurant buvette. Pour nous, difficile d'être spectateurs et au diable le cholestérol. Les sourires sur les tables au comptoir étaient de mise. C'est promis, nous reviendrons à Granace lever notre verre avec modération. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier