Quand notre fléchette tombe à... Guer

Un paysage fait de verdure et de vieilles pierres se dévoile à Guer. En arrivant, un son nous attire. Des habitants sont en train de jouer au palet breton. "C'est un peu une pétanque locale", explique un participant. Pour en apprendre plus sur le village, Solange nous conseille d'aller frapper chez un certain David. Depuis tout petit, il est passionné par l'histoire de sa commune. David Colléaux tient à nous montrer un monument bien caché qui a plus de 1 000 ans. La chapelle Saint-Étienne, le joyau de Guer, est la plus vieille du département. À l'image de ses peintures, sa conservation est remarquable. Pour se plonger un peu plus dans le terroir de Guer, nous allons voir Madeleine Grignon, l'une des mémoires de la commune. Elle est née dans cette maison où l'on ne parlait jamais français. "Il y a deux langues en Bretagne : le gallo et le breton. L'intérêt, c'est de pouvoir chanter des bêtises devant grand monde qui ne savent pas ce qu'on se dit", a-t-elle affirmé. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau, X. Baumel