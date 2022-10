Quand notre fléchette tombe à ... Habère-Poche

Direction la boulangerie d'Habère-Poche, en Haute-Savoie, 1 300 habitants. Café et viennoiseries, comme chaque matin, c'est l'incontournable au petit-déjeuner. Pour le plus grand bonheur de François, passionné d'automobile, de nouvelles revues spécialisées sont arrivées. Dans un lieu qu'il tient à garder secret, nous faisons une découverte improbable et inattendue. On découvre une trentaine de véhicules de collection, des anglaises, des allemandes et bien sûr des françaises. Cet ancien chef d'entreprise nous conduit plus haut pour une surprise. Nous voilà plongés en pleine répétition d'un spectacle sur le patrimoine alpin. Un peu plus loin, Stéphane nous fait visiter un lieu particulier. Dans l'ancienne école du village, un groupe d'amis et de bénévoles se mobilise pour ouvrir cet hiver un café associatif. Tout le monde sera le bienvenu. Que l'on rentre ici par la fenêtre ou par la porte, les habitants de la vallée verte ouvrent leurs bras à tous les visiteurs curieux. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand