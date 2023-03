Quand notre fléchette tombe à... Ham

Si vous cherchez du monde, mieux vaut quitter le centre et s'éloigner un peu. Nous tombons sur un groupe de jardiniers amateurs. Car ici, nous sommes dans les hardines, un ensemble de jardins familiaux en pleine ville. En nous parlant avec son patois local, Gérard nous entraîne vers son potager. Il a acheté cette parcelle il y a 31 ans. Des radis, des oignons, des pommes de terre poussent dans son jardin. "C'est ma vie, parce que quand je suis ici, je ne pense pas à mes soucis ; on se laisse vivre, on écoute le chant des oiseaux", confie-t-il. Gérard nous emmène au cœur de la ville, à la rencontre d'un commerçant emblématique : la "Cordonnerie moderne". Celui-ci n'a de moderne que le nom. Laurent travaille ici depuis 32 ans et presque rien n'a changé. En trois décennies, il a parfois vécu des scènes très étranges. Soudain, voici Maryse. Nous lui avons demandé combien de temps elle est ici : "depuis toujours, je suis née à Ham", répond-elle. Nous laissons Maryse et tous les habitants de Ham. Encore une fois, la fléchette nous a permis des rencontres étonnantes. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier