Quand notre fléchette tombe à ... Iffendic

On prend la direction d’Iffendic (Ille-et-Vilaine), à 30 minutes de Rennes, aux portes d'un monde légendaire Brocéliande. Nous commençons notre visite dans un bar restaurant. "La température extérieure, il fait froid. Mais le cœur est chaud en Bretagne, donc, il n'y a pas de soucis", selon un client. Un peu plus loin dans une ruelle, une pancarte attire notre attention. Béatrice Halet Sévère, artiste peintre, est là pour nous accueillir dans son atelier, son endroit idéal pour créer depuis plus de 20 ans. Comme elle, de nombreux artistes sont installés ici. Elle nous conseille d'aller voir l'un de ces voisins. Même chez lui, le clown est dans son rôle. Il reste bien mystérieux, mais accepte finalement de nous montrer quelques photos. À presque 70 ans, Loïc est retraité, mais il tente de garder son esprit de clown dans les discussions de tous les jours. Avant de quitter Iffendic, on ne pouvait pas s'empêcher de s'arrêter au lac de Trémelin, pour tenter d'extraire l'épée du Roi Arthur. Mais Excalibur reste bien scellé dans sa roche. On repart heureusement avec notre fléchette, toute aussi précieuse. TF1 | Reportage K. Gaignoux, X. Baumel, S. Guerche