Quand notre fléchette tombe à... Jonzac

Ce qui frappe en arrivant dans cette petite ville de Charente-Maritime, c’est cette imposante bâtisse. Une habitante nous apprend que ce château a été refait et abrite un petit théâtre style Napoléon III. On essaie donc d’en savoir plus. On découvre ainsi que ce théâtre à l’italienne a été mis en place dans les anciennes écuries du château de Jonzac en 1861. Décidément, cette ville nous réserve quelques surprises. Par les ruelles médiévales, nous arrivons devant une halle très animée. Les commerçants nous indiquent un bon plan pour se réchauffer en ce temps maussade : les Antilles. Direction donc les Antilles, une piscine municipale XXL née au début des années 2000. Ici, tout est chauffé par géothermie. Jonzac est une cité thermale. Environ 12 000 mètres carrés d’espace aquatique, pour le plus grand bonheur des familles charentaises, et même au-delà. La chaleur tropicale en plein hiver, sans avoir besoin de traverser l’Atlantique… le lieu est idéal. TF1 | Reportage G. Guist’Hau, C. Brousseau