Quand notre fléchette tombe à… La Bastide-Clairence

La Bastide-Clairence est un petit village de 1 000 habitants. A notre arrivée, nous croisons Denise et Murielle, amies depuis vingt ans. Aucune n'est native du village, elles sont arrivées pour raison professionnelle. Les façades à colombages, les murs blanchis à la chaux témoignent de plus de 700 ans d'histoire. Chaque porte donne envie d'être franchie. Anaïs et Gabriel habitent un moulin construit en 1313. On y a d'abord produit de la farine, puis de l'électricité. La bâtisse a ensuite abrité une chocolaterie fondée par l'arrière-arrière-grand-père de Gabriel. Une histoire de famille qui passionne ce jeune couple au point de vouloir lancer dans les prochains mois la fabrique de chocolat. L'attachement à l'artisanat et au métier d'art est ancré dans l'ADN des habitants. Nous rencontrons Jacques, verrier, petit-fils de sculpteur, fils d'émailleur. Il est le premier artiste à avoir installé sa galerie et son atelier dans le village. En plus d'être l'un des plus beaux du pays, La Bastide-Clairence est aussi un village agréable et accueillant dans lequel nous nous serions volontiers attardés. TF1 | Reportage H. Villate, E. Castaing