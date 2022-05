Quand notre fléchette tombe à… La Baume, en Haute-Savoie

Hasard total, Noël nous propose une petite partie de fléchettes. À la retraite depuis trois ans, il passe son temps dehors, ou bien dans son atelier. Appelez-le ici, Nono la praline. Sa spécialité, les chouchous, comme à la foire ou à la plage. Une passion, après avoir été chef de parti pendant six ans dans un hôtel. Grâce à son poste, Noël a rencontré de nombreuses personnalités. Plus haut dans le village, nous rencontrons Paul. Il est cantonnier, un métier que l'on croyait disparu. "Ça existe encore et je suis fier de l'être. Ce n'est pas le travail qui manque. C'est un métier très varié", nous exprime-t-il. Plombier, maçon, homme à tout faire en quelque sorte. Il est aussi sacristain dans cette église, son église. Des habitants fiers de leur vallée, si paisible et si proche de la nature. À 73 ans, Félix continue de travailler à la ferme. Chez lui, il tient à nous montrer une photo de ses grands-parents, en 1926. "À la même époque, il y avait quatorze familles de plus de quinze enfants. Rien que ces familles-là, ça fait la population d'aujourd'hui ", nous affirme-t-il. Nous avons été accueillis ici comme dans une grande famille, généreuse et souriante. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand